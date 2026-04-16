Pese a los informes presentados evidenciando el deterioro en avenidas clave de más del 50% de las vías de Arequipa tras las lluvias, no se realizaron acciones concretas a la fecha, así lo dio a conocer el regidor José Suárez, quien señaló que el diagnóstico fue entregado entre enero y febrero.

El concejal cuestionó la falta de interés de las gerencias municipales, especialmente de Transportes y Desarrollo Urbano, al no atender reiterados pedidos.

Asimismo, indicó que problemas como huecos, desgaste de la capa asfáltica y ausencia de mantenimiento continúan afectando la transitabilidad y elevando costos operativos para transportistas.

Suárez advirtió que esta situación se repite cada año por la falta de drenaje pluvial y mantenimiento permanente. Añadió que, pese a avances parciales en algunas obras, se requiere una intervención integral en vías troncales para mejorar la seguridad vial y la imagen urbana de la ciudad.