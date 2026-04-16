Este jueves 16 de abril se hizo la entrega de 50 viviendas rurales “Wasiymi - casitas calientes” a las familias de las provincias de Castilla, Condesuyos y Caylloma, en la región de Arequipa. La intervención demandó una inversión superior a los S/2.4 millones (primera etapa), que fueron financiados con recursos del canon.

Las viviendas son bioclimáticas, sismorresistentes y han sido diseñadas para proteger a las familias del frío en zonas altoandinas.

La ceremonia de entrega se realizó con la presencia de Pavel Navarro Gutiérrez, jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú; Rohel Sánchez, gobernador regional; alcalde provincial de Caylloma, Alfonso Mamani, entre otras autoridades locales.

La autoridad regional explicó que este proyecto se ejecuta en el marco de un convenio con el Ministerio de Vivienda, que permitió la transferencia de 5 millones de soles para financiar la construcción de 112 viviendas. De este total, ya se entregaron 50 (19 en Coporaque):

Por su parte, el alcalde Alfonso Mamani destacó la importancia del proyecto, aunque recordó que existe una demanda mayor de viviendas en la zona.