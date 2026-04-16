La Contraloría advierte que la Municipalidad Distrital de Majes (provincia de Caylloma) no cuenta con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) aprobado, una situación que pone en riesgo a más de 60 mil habitantes de la jurisdicción.

Según el informe de orientación N.º 4607-2026-CG/PREV-S00, elaborado en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — PLANAGERD 2022-2030, el municipio continúa sin el plan, pese a que durante el año fiscal 2025 ejecutó el 99.4% (S/3 024 018,00) de su presupuesto asignado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias.

Sumado a ello, el órgano de control recuerda que los escenarios de riesgo elaborados por el CENEPRED indican que el distrito presenta un nivel de riesgo “alto” por inundaciones y “alto” por movimientos en masa, por lo que urge fortalecer la gestión integral del riesgo de desastres.

Ante ello, la falta del PPRRD, un instrumento técnico-operativo, limita la adecuada planificación y ejecución de intervenciones para reducir el riesgo.

Al respecto, la Contraloría recomendó al titular de la entidad, alcalde Jenry Huisa, adoptar las acciones preventivas o correctivas que correspondan.

FASES PARA EL PPRRD

La elaboración del PPRRD se realiza en 6 fases y está a cargo del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastre y el Equipo Técnico.

Las fases son: preparación del proceso, diagnóstico del área de gestión, formulación del plan, validación del plan, implementación, seguimiento y evaluación.