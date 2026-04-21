Magaly Medina se pronunció luego de que Yahaira Plasencia, junto a su abogado Iván Paredes, confirmaran que continuarán con la denuncia por difamación agravada en su contra.

La ‘Urraca’ negó haber utilizado el término “runruna” al referirse a la salsera. Asimismo, sostuvo que su programa maneja un lenguaje coloquial y que su labor consiste en criticar.

“ Yo no sé por qué, difamatoriamente, ponen en mi boca palabras que nunca dije. Lo de ‘runruna’ nunca dije. A Yahaira no, a otras sí. Yo la palabra ‘scort’ usé de acuerdo a lo que Sergio George declara, porque además vimos que ella lo acompañaba a todas sus alfombras, pero ella no iba a cantar, iba invitada por él ”, expresó Medina.

En esa línea, la periodista afirmó que tiene derecho a un juicio justo, por lo que no descartó interponer una denuncia contra su exabogado, quien actualmente ejerce la defensa de la salsera.

“ Estas seguidilla de demandas encabezadas por alguien que fue mi abogado en muchísimos casos, ahora anuncia públicamente esto que yo llamaría como una especie de campaña orquestada, todo contra Magaly Medina. Él quiere ser quien demanda a nombre de todos estos personajes porque los publicita ”, concluyó.

Yahaira Plasencia continuará con denuncia contra Magaly Medina por difamación: Manchó mi honra y mi reputación

Yahaira Plasencia se pronunció nuevamente sobre el proceso legal que mantiene contra Magaly Medina y reafirmó su decisión de seguir adelante con la denuncia por difamación agravada que interpuso hace más de un año.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, la artista apareció acompañada de su equipo legal para ratificar su intención de llevar el caso hasta las últimas instancias.

“Hola, chicos. Les quiero contar que me encuentro en el estudio Paredes Abogados. Eh, hace un año y medio hice una denuncia contra la señora Magaly Medina por difamación agravada. Manchó mi honor, mi honra, mi reputación como hija, como mujer, como ser humano, como artista a nivel nacional. Y bueno, acá tengo al abogado y a la doctora también, que me van a representar en este caso”, manifestó la salsera.

En la misma intervención, una de sus abogadas expuso los argumentos de la demanda y las repercusiones de las expresiones emitidas: “Es importante acreditar este caso, que la señora Magaly Medina le dijo cuatro palabras, las cuales denigraron su imagen, su honor de Yahaira Placencia a nivel nacional e internacional como Runruna, escort, pet friendly, mascota, insultos que denigran a la mujer, no solamente en sino que incitan a otras personas y lo normalizan”.

Por su lado, el abogado a cargo de la defensa subrayó la posición del estudio respecto al caso: “Vamos a ir con todo porque no es posible que la señora Magaly Medina siga ofendiendo la dignidad no solamente de una sola persona, sino de toda la comunidad, de todas las mujeres en el Perú, y eso no lo vamos a permitir”.

El conflicto entre ambas figuras se remonta a diciembre de 2024, cuando la cantante anunció acciones legales al considerar ofensivos los calificativos vertidos en televisión.

En ese entonces, la artista precisó que previamente solicitó una rectificación a través de una carta notarial: “Le di a ella la oportunidad de rectificarse en 24 horas, con la carta notarial, sobre lo que dijo, pero ella no lo hizo. Ella sigue pensando que ‘escort’ tiene otra connotación y no es así. Yo sí voy a proceder con mi abogado a demandarla por lo que ella ha hecho. Eso es difamatorio, totalmente”.

La polémica surgió a raíz de comentarios sobre un viaje de la salsera a Miami, donde fue invitada a participar en actividades vinculadas a los Latin Grammy 2024.