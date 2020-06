La conductora de televisión Magaly Medina se encuentra indignada contra algunos de los integrantes del grupo llamado la ‘Beba Army’ porque la acosan mediante redes sociales.

“Después también voy a hablar de aquellos que están acosándome de manera delincuencial, pueden ser jóvenes, adolescentes y jugadores de videojuegos, que se llaman así mismos videogamers de ese juego Dota”, expresó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina sobre la ‘Beba Army’: “Cuando la justicia los llame espero que no se pongan a llorar”

Según Magaly Medina, usuarios han expuesto sus datos personas y de personas cercanas a ella. Además, pidió que cambien de canal si no les gusta ver su programa.

“No sé si sus padres lo saben, pero se están metiendo en serios problemas. Han puesto en evidencia datos míos privados y no hay nada más democrático que la televisión comercial, porque tienes un control remoto. Si no te gusta ver mi cara, ni lo que yo presento acá, cambias de canal y te vas. Así de fácil”, manifestó.

“Estos chicos que están en redes sociales tratando de tumbarse este programa, de que fastidien a mi familia más cercana, tratando de exponer números telefónicos privados, direcciones, no solo mías, sino de mi entorno más cercano y eso no se los voy a permitir. Así como se creen adultos, son valientes, espero que cuando la justicia los llame uno a uno a declarar, espero que no se pongan a llorar”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

‘Beba Army’ amenaza a Rodrigo González Magaly Medina

‘Beba Army’ amenaza dar “gran golpe” a cuenta de Rodrigo González y transmisión de Magaly Medina