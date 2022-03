Magaly Medina cuestionó el excesivo uso de filtros que usa Macarena Vélez en sus fotos ya que, según manifestó, la modelo tiene una apariencia totalmente distinta en la vida real a la que muestra en las imágenes que postea en las redes sociales.

Todo inició cuando la ‘Urraca’ comentaba las imágenes que protagonizó la exchica reality junto a Ayton García, hermano de Hugo García, con quien se lució de la mano el último fin de semana al salir de una discoteca en Punta Negra.

“Nunca jamás Macarena (Vélez) aparece como lo hace en Instagram. Tiene un abdomen bastante prominente y se le ve ‘cuadradita’, pero ella es la reina de los filtros porque ahí (en sus fotos de la red social mencionada) se le ve delgadísima”, indicó.

“Sin embargo ahí está compitiendo en hombros con el acompañante suyo. Tiene unas espaldas parecidas a las del hermano de Hugo García. Así no sale en sus posts de Instagram. De verdad que verla en persona es darse una desagradable sorpresa”, agregó.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la periodista cuestionó: “Si no fuera porque ‘es ella’ uno diría: ‘¡No! Esa debe ser su hermana, la más alta y las más gordita, la más robusta... ¡Será su hermana gemela!’. La Macarena estilizada se quedó en casa. Eso es ‘realidad vs. ficción’”.

“Y ni siquiera tiene un abdomen plano como muchas de las chicas de la farándula, sino que parece que se hubiera comido un tacu tacu y un par de panes con chicharrón antes de entrar a la discoteca. Bien ‘robustita’, bien ‘agarrada’ se le ve”, finalizó.

