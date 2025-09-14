Tras las declaraciones de Maju Mantilla en el programa "Arriba mi gente", donde le recordó a su expareja Gustavo Salcedo el acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron, Magaly Medina sorprendió al revelar información inesperada.

La periodista considera que la conductora de televisión dio la cara muy airosa después de referirse al padre de sus hijos como su “exesposo”, pues aún no se han divorciado y según señaló la “Urraca”, ambos continúan viviendo juntos.

“ Al referirse a Gustavo Salcedo, no ha dicho: ‘Mi esposo o mi pareja de la que estoy separada’. No. Ha dicho ‘exesposo’ y que sepamos, ellos solo tienen una conciliación, no una separación formal ”, sostuvo Medina.

“ Según nuestras investigaciones, ellos siguen viviendo bajo el mismo techo. Hello Maju, tampoco nos mientas así. Aquí indagaciones hemos hecho ”, agregó.

Asimismo, Magaly aseguró tener imágenes del empresario y la exreina de belleza de hace varias semanas, cuando buscaban la conexión entre Mantilla y el productor de su programa.