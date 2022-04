En la última edición de su programa, Magaly Medina expresó “su humilde opinión”, al ver los videos de TikTok de Melissa Paredes con Anthony Aranda. Además, la popular Urraca comentó que, la única que tiene ingresos es a también modelo, pues luego de su separación habría recibido dinero.

“Pero qué te queda pues hija, debes ver el lado positivo a todos. Ella está en su cabañita, no sé qué playita es”, expresó entre risas Magaly.

Luego continuó con: “ella tiene que andarle viendo el presupuesto al otro, de repente a la que le salió barato fue a ella y no al bailarín. Acá la que tiene ingresos es ella, por los menos después de su separación; ella tuvo una cantidad de dólares que le dieron y creo se lo está gastando todito en sus fines de semana con el ‘Activador’”.

Recordemos que, durante el proceso de conciliación con Rodrigo Cuba, se acordó que el futbolista iba a entregarle 30 mil dólares y que este 2022 se le daría 10 mil dólares más a Melissa Paredes, es decir, la actriz solo recibirá $40 mil dólares en total.2

Debe de estar tonta para cambiar al Gato Cuba por el Activador

Magaly, al ver los videos de TikTok de Melissa Paredes y de Anthony Aranda, afirmó que fue mala decisión de la modelo de dejar a Gato Cuba, pues él tiene un trabajo estable y le daba sus gustitos.

“Su historia, que ya aburre. Ahora ella se puso a cantar una de la Pantoja (...) cómo va a decir que se ha enamorado de un ser divino, el activador no es un ser divino, no te pases (...) cambia el tema para tu karaoke (...) la comparación es odiosa (...) alguien debe de estar tonta para cambiar al Gato Cuba por el activador, a un hombre que tiene buen empleo, que es buen papá uno que no tiene y que la escucha cantar”, expresó Magaly.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE