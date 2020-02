Magaly Medina sobre posible ingreso de Rodrigo González a ATV: “A mí me dijeron que sería la única”

Magaly Medina estuvo en una rueda de prensa improvisada, en la que comentó sobre cómo va el proceso de demanda contra personas que vigilaban su hogar.

“Justo hoy día han entregado todos los videos (…) no han solicitado todos los videos y actuados en la comisaría y nos prometió el general que se estaban encargando ellos”, comentó la conductora de TV

Además, Magaly dejó en claro que ella siempre está rodeada de su seguridad: “siempre ando con ellos, ¿qué se le puede hacer?

SOBRE RODRIGO GONZÁLEZ

Magaly también se refirió sobre la posibilidad de que Rodrigo González ingrese a las filas de ATV con un nuevo programa.

“Yo no soy dueña del canal, yo no soy la gerente de programación, solo digo lo que yo he preguntado y que yo sepa no. Pueden preguntarle a Ney Guerrero o al gerente del canal”, comentó la popular Urraca.

Luego continuó con: “Espectáculos lo hago yo (…) A mí me contrataron para hacer periodismo de espectáculos y dijeron que sería la única”.

