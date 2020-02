La polémica periodista de espectáculos, Magaly Medina, reveló que fue una mujer víctima del abandono de su primer esposo cuando su hijo era aún un bebé.

Durante una entrevista al programa “Encendidos” de RPP, la conductora de Magaly Tv La Firme aseguró que comprende la situación que afrontan cientos de madres que sacan adelante solas su hogar, ya que ella también vivió una situación de esa naturaleza cuando su único hijo era pequeñito.

“Yo entiendo a las mujeres que crían a sus hijos solas porque a veces cuando uno decide divorciarse, el castigo que te da el padre es, te quito el dinero. Si te vas, no te doy plata. Te vas con lo que viniste. Perfecto, pues. Tuve que trabajar”, expresó.

Aunque, también, reconoció que sus padres la ayudaron, a pesar de los escasos recursos que tenían, al tiempo de recordar que laboró de forma ardua para comprar los pañales y la leche de su entonces niño.

“Mis padres me ayudaron en un principio...mis padres no tenían una condición económica muy buena, me ayudaron. Pero, yo tuve que trabajar para la leche, los pañales”, manifestó.

“No quería hacer Magaly TV”

De otro lado, Magaly Medina aseguró que no quería volver a la televisión después de haber conducido el noticiero matutino de Latina y le propusieron retornar a ATV para la conducción de su programa de espectáculos.

“No quería ya hacer Magaly TV porque pensé que era un capítulo cerrado. Creo que de los quince años en TV, trece en ATV trabajé con lo mejor, le di todo el ráting que necesitaba el canal en su estelar. Cuando decido regresar, me dijeron tú eres nocturna, tienes que regresar a la noche... Estuve a punto de tirar la toalla”, relató.