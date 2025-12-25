Tras la difusión de las imágenes románticas que Christian Domínguez y Karla Tarazona compartieron por Navidad, Magaly Medina puso en tela de juicio su relación y advirtió que este tipo de gestos no aseguran una felicidad a largo plazo.

“ Yo sigo diciendo: Aunque se pongan los pijamas parecidos, todos hagan match, sonrían en la foto… Yo sigo diciendo: ¿hasta cuándo durará? ”, expresó Medina.

De este modo, la “Urraca” puso en duda la estabilidad de la relación, recordando que Domínguez ya le falló en el pasado a Tarazona, por lo que no existe garantía alguna de fidelidad.

“ Las fotos son lindas, viven el momento, lo disfrutan. Claro, todo es paz, felicidad en ese hogar ”, comentó la conductora, al reconocer que, por ahora, todo luce perfecto. Sin embargo, dejó en claro que no cree que el cumbiambero pueda sostener en el tiempo la imagen de una “pareja ejemplar”.

Cumbiambero se luce feliz junto a Karla Tarazona. (Foto: Instagram)

Asimismo, la periodista apuntó directamente contra Christian Domínguez y afirmó que el cantante ha construido con el tiempo una imagen pública marcada por episodios recurrentes de engaño.

“ Porque Domínguez siempre nos ha dicho y nos ha querido vender una imagen que después difícilmente él puede ser fiel a esa imagen. Él no es fiel ni a él mismo ”, resaltó.

Desde una postura más reflexiva, Magaly Medina puso el énfasis en los hijos de ambos y expresó su deseo de que la pareja se mantenga unida, con la finalidad de brindarles mayor estabilidad a los menores.