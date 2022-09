La conductora de “Magaly Tv La Firme” arremetió contra los rumores de infidelidad sobre su esposo, Alfredo Zambrano. Esto nació luego de que el programa de Medina anunciara un ‘ampay’ de Giuliana Rengifo.

La presentadora se mostró indignada ante los comentarios de sus “odiadores”. pues aseguró que esperaban que se tratara de Zambrano. “Seguramente querían y desean de todo corazón que el ‘ampay’ que hubiera sido el de mi propio esposo”, expresó.

“Si ustedes tendrían un ‘ampay’ de mi esposo con esa señora que anda hablando de todo, hace rato que lo hubieran sacado”, aseguró Medina.

Asimismo, la popular “Urraca” declaró que se trató del “odio” hacia ella y que solo le desean verla “adornada”. “Tienen sueños todo el día pecaminosos con eso, quieren ver a ‘Magaly cachuda’”, indicó.

“Pónganme las pruebas al canto, así como yo saco aquí noche a noche cuando hago mis ‘ampays’ y ahí hablamos. (...) Hay gente que a sí misma se dice decente e intachable pero le encanta ir a correo maledicentes rumores con el fin de afectar mi credibilidad”, agregó la conductora.

Giuliana Rengifo y su romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina

Giuliana Rengifo confesó en el programa Amor y Fuego, haber tenido una relación de un mes y medio con Alfredo Zambrano. Esta revelación la catapultó en todas las portadas de la farándula limeña.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación. Me di cuenta de que la relación no daba para más”, contó.

Luego continuó con: “en ese mes y medio fueron tan pocas (las) veces que nos veíamos, porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupaba por mí”.