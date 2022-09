La cantante Giuliana Rengifo volvió a arremeter contra Magaly Medina, conductora de televisión, luego que el programa de esta expusiera un ‘ampay’ suyo junto a un “notario casado”.

“Soy una mujer que me respeto y no me meto con hombres casados”, aseguró la cumbiambera en diálogo con “Amor y Fuego”.

En otro momento de la conversación con el citado programa, la intérprete también narró un supuesto incidente ocurrido con Alfredo Zambrano, con el que tuvo un breve romance tiempo atrás, luego que este retomara su relación matrimonial con Medina.

“(Habiendo vuelto el notario con Magaly ¿Te seguía llamando?) Yo ya sabía que ellos habían vuelto y él me llama del teléfono de otra persona, porque tenemos amigos en común, y él lo único que dice es ‘Me encantaría volver a verte después’ y yo le dije: ‘¿Volver a verme? Estás loco’”, comentó.

LO MÁS VISTO