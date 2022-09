Katerine Tapia, la esposa del notario Pablo Pineda, quien fue captado besando a la cantante Giuliana Rengifo, dio su versión de la historia. El programa “Amor y Fuego” mostró chats y audios exclusivos.

Según las conversaciones mostradas en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, el programa “Magaly Tv La Firme” buscó negociar con Tapia. ”Me quieren pagar mil dólares y mis pasajes por una entrevista”, escribió.

La cantante reveló que reporteros fueron hasta Pucallpa en busca de declaraciones de la esposa del notario, ya que “buscaban hacerla quedar mal”.

“Me dijeron que podían pasarme con la misma Magaly, que se siente muy identificada conmigo (...) que me pagan lo que yo quiera pero quieren que yo de mi testimonio”, relató Tapia en el audio.

Asimismo, la mujer aseguró que no quería dar mayores declaraciones sobre el tema ya que “se sientía triste” y solo quería “estar tranquila”.

Giuliana Rengifo y su romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina

Giuliana Rengifo confesó en el programa Amor y Fuego, haber tenido una relación de un mes y medio con Alfredo Zambrano. Esta revelación la catapultó en todas las portadas de la farándula limeña.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación. Me di cuenta de que la relación no daba para más”, contó.

Luego continuó con: “en ese mes y medio fueron tan pocas (las) veces que nos veíamos, porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupaba por mí”.