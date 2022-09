En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes exclusivas de Giuliana Rengifo besándose con Paul Pineda Gavilán, un notario que estuvo en la fiesta sorpresa de la cantante, llegando desde Pucallpa.

“Tiene un matrimonio desde hace 20 años, tiene tres hijos (...) un matrimonio largo con una profesional muy reconocida en Pucallpa (...) miren al notario de fiesta como si estuviera soltero y no tuviera responsabilidades”, expresó Magaly Medina entre risas.

Luego continuó con: “usted sabe que detrás de todo ampay hay una historia y este es el primer capítulo de nuestra nueva telenovela porque esto recién comienza”.

¿Quién es Giuliana Rengifo?

Giuliana Rengifo se volvió tendencia hace varios meses, luego que confesara en Amor y Fuego haber tenido una relación de más de un mes con el notario Alfredo Zambrano, ahora esposo de Magaly Medina.

Recordemos que Giuliana Rengifo es una cantante piurana de cumbia que comenzó su carrera musical desde muy temprana edad en la orquesta Canela Tropical.

Luego pasó a integrar el grupo Piura Boys en el que estuvo 2 años y, cuando llegó a Lima, ingresó a Agua Bella con tan solo 17 años.

Cabe destacar que, con la última agrupación mencionada, ella ganó más protagonismo en la farándula limeña, ya que viajó a diversos rincones del país y también al extranjero. En la actualidad, ella tiene tres hijos.

Giuliana Rengifo y su romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina

Giuliana Rengifo confesó en el programa Amor y Fuego, haber tenido una relación de un mes y medio con Alfredo Zambrano. Esta revelación la catapultó en todas las portadas de la farándula limeña.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación. Me di cuenta de que la relación no daba para más”, contó.

Luego continuó con: “en ese mes y medio fueron tan pocas (las) veces que nos veíamos, porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupaba por mí”.

La exintegrante de “Agua Bella” aseguró que Alfredo Zambrano nunca la trató como algo pasajero, sino, con miras de tener una relación formal, pues la trataba con mucho amor y cariño.

“Me mandaba a recoger al aeropuerto cuando yo venía de viaje. De verdad, era una relación normal, tranquila, solo que yo soy un personaje público, él siempre era supercariñoso conmigo, era muy detallista, cómo es siempre al principio de una relación”, acotó.

“Yo creo que lo hacía para cuidarme de ella, porque obviamente es Magaly Medina. (…) Yo creo que ella sí está dolida, pero fue una relación que ya pasó hace mucho tiempo y lo que haya pasado en una relación queda entre los dos”.

Giuliana Rengifo habla de Alfredo Zambrano

Giuliana Rengifo afirma que no le guarda rencor a Magaly Medina: no le deseo nada malo a ella ni a nadie

Giuliana Rengifo quiere pasar la página y olvidar su tensa pelea mediática con Magaly Medina, afirmando que no le guarda rencor por llamar “snack”.

“En esta vida uno no puede dejar que la cólera o la rabia te gane y eso que la señora ha dicho que he sido un snack, sin considerar que mis hijas están grandes y se dan cuenta de lo que quiso decir, cuando fui clara al señalar que lo que pasó con el señor (Alfredo Zambrano) fue en el momento que estaban separados”, expresó para Trome.

Luego continuó con: “con toda sinceridad no le deseo nada malo a ella ni a nadie. La vida es corta para vivir odiando, ¿qué ganas con eso? Nada, enfermar tu corazón y tu alma”,

TE PUEDE INTERESAR