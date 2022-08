En conversaciones con diario Correo, Janet Barboza contó que Alfredo Zambrano le mandó dos cartas notariales. La primera, por decirle “codo alegre” y, tres meses después, por decirle “pingüino”.

“ En realidad, me mandó dos. Una, por llamarlo codo alegre y tres meses después por decirle pingüino. La dos están descansando en el sueño de los profundos porque no creo que nadie acepte una demanda por decirle eso, ¿tú qué crees?”, contó Janet Barboza.





Janet Barboza explota contra Dalia Durán por criticar que John Kelvin grabara canción en penal: “Quién te entiende”

Janet Barboza no se aguantó y explotó contra Dalia Durán, quien en declaraciones a “América Hoy”, criticó que John Kelvin haya gastado dinero en grabar la canción “Pido perdón” desde el penal donde se encuentra recluido, en vez de dárselo a sus hijos.

“Me da mucha pena porque son seis hijos... Tengo que pagar alquiler, tengo que pagar una nana para salir a trabajar, tengo que pagar comida... Yo sé lo que cuesta grabar un tema, no me interesa siquiera escuchar la canción”, dijo inicialmente la cubana al magazine.

“No me parece que un dinero, que no es barato, se emplee en algo tan superficial ahorita que él está privado de su libertad, cuando yo me estoy sacando la mugre, ni siquiera duermo, trabajando en miles de cosas para sacar adelante a mi familia”, agregó.

Durán también indicó que el costo de esta producción bordearía los S/2,500, información que fue confirmada por Donald Yaipén, productor de Virtual Sound, quien ayudó al cantante a hacer la grabación, pero descartó haberle cobrado. “Con John (Kelvin), por lo mismo que él ha trabajado con nosotros, yo lo he apoyado”, precisó.

