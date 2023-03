A través de una transmisión en vivo por TikTok, el Chef Solidario arremetió contra América Hoy, luego que los conductores del programa aseguraran que, con su apoyo, han llegado a brindarles comida a las personas que lo perdieron todo por los huaicos.

“Señora Ethel, esto va para usted, sé que el video va a llegar a sus oídos. Usted a mí no me ha dado dinero para cocinar, para preparar la carapulcra, usted en ningún momento o bueno demuéstrelo si estoy hablando mal. Nadie de producción nos dio dinero, ni usted, tengo pruebas que certifican que no dieron ayuda. Vinieron a pedirme ayuda a mí, se les cayó el teatro, es que eso vende amigos”, expresó el Chef Solidario.

Luego continuó con: “ustedes cuando vean a un artista apoyando a la gente que está en desgracia, detrás de ese apoyo hay un equipo, pero los que salen al aire diciendo que ellos llevaron ayuda, es mentira. Hay mucha gente que se pone la mano, pero somos nosotros”.

Magaly arremete contra Ethel y Brunella: “que no vengan dos rubias tontas a decirnos que ellas fueron las que cocinaron

En la última edición de su programa, Magaly Medina criticó duramente a Ethel Pozo y Brunella Horna por, supuestamente, querer apropiarse de la ayuda que el ‘Chef Del Pueblo’ llevó a los damnificados de los huaicos en Comas.

“En las redes criticaron que ellas se apropiaron de una generosidad que no era de ellas, ellas llegaron, como llegaron otros canales, a cubrir eso, y actuaron como si ellas hubieran comprado los ingredientes de la comida que preparó el chef”, expresó Magaly.

Luego continuó con: “el Chef fue por él, porque a él le dio la gana, él cocinó con su plata, no es que la producción de ‘América Hoy’ le dijo: “Oye cuanto vas a gastar” No. Porque ellas por el show se pusieron a servir la comida como si ellas y el chef del pueblo hubieran ido juntos.”.

“Que no vengan dos rubias tontas de la tele a decirnos que ellas fueron las que cocinaron, que de su bolsillo salió la plata, la comida que alguien, generosamente, lo hizo. Tampoco hay que apropiarse, en aras de un show, apropiarse de la caridad ajena”, finalizó.

