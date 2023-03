En la última edición de su programa emitido por ATV, Magaly Medina reveló que Brunella Horna le envió una carta notarial por llamarla‘Brutella’.

“La ‘Nutella’ esta (por Brunella Horna) no le digo otra cosa porque después, como tiene el suegro millonario, me manda a sus abogados a amenazar con que me van a hacer un juicio”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “mandó al abogado a decirme que me iba a meter un juicio porque le decía ‘Brutella’ y que porque eso estaba menoscabando su honor... la verdad no debe ofender”.

MIRA AQUÍ SUS DECLARACIONES DE MAGALY MEDINA

Magaly indignada con famosos de la farándula que cobran hasta 100 dólares por un saludo: deberían hacerlo gratis

Magaly Medina se mostró indignada con algunos famosos del espectáculo peruano, por estar cobrando hasta 110 dólares por un saludo en una conocida página web.

“Ahora hay una página donde hay gente que cobra hasta 100 dólares por hacer un saludo, que deberían hacerlo gratis, en agradecimiento, por devolver de alguna manera el cariño que el público te da, con eso no estoy de acuerdo”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “hasta OnlyFans me parece divertido que lo hagan y que ganen la plata como quieren, pero eso de cobrar por los saludos, no”.

Cabe mencionar que Milett Figueroa y Fiorella Chirichigno son las peruanas que cobran hasta 100 dólares por un saludo personalizado, lo cual al cambio estaríamos hablando de 380 soles.

AQUÍ UNA LISTA DE LOS FAMOSOS DE LA FARÁNDULA

Milett Figueroa US$100

Fiorella Chirichigno US$100

Cielo Torres US$50

Marisela Puicón US$50

Deysi Araujo US$50

Fiorella Rodríguez US$40

Nikko Ponce US$40

Pablo Heredia US$35

Wendy Sulca US$30

Pedro Moral US$25

Vanessa Saba US$25

Danuska Zapata US$20

Leslie Shaw US$20

Grasse Becerra US$20