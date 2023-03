Karen Schwarz se presentó en el programa de YouTube de la psicóloga Lisbeth Cueva, donde derramó algunas lágrimas al recordar los insultos y humillaciones que recibió mientras trabajaba en televisión.

La esposa del cantante Ezio Oliva no quiso decir el nombre de la persona a la que se refería. Sin embargo, muchos aseguran que se trataría de Rodrigo González, con quien lleva muchos años en una disputa legal, pues el popular Peluchín la bautizó como “mosca muerta”.

“Creo que aguanté mucho. Y cuando nace Cayetana es donde yo ahí digo: ‘no más’. O sea, no voy a permitir ni una piedra más, no voy a permitir ni un insulto más. Yo permití que mi valor como mujer, como ser humano, sea humillado a nivel nacional. Por proteger a otras personas, yo me hice mier***, literal. Me dolió mucho”, expresó Karen Schwarz.

Luego continuó con: “cuando ya estoy embarazada de Cayetana, es donde yo decía: ‘si no hago algo ahora, estoy permitiendo que a mis hijas también le hagan eso’. Yo no me considero ejemplo ni de mis hijas, pero quería contarles, desde mi experiencia, que toda mujer tiene una voz y que tú no puedes permitir que nadie te calle, por más trabajo que sea y por más privilegios que tengas”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA