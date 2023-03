En la última edición de América Hoy, Ethel Pozo expresó que no es la primera vez que el programa de TV que lidera realiza labor social a una zona de damnificados, esto luego que Magaly Medina afirmó que quisieron llevarse el crédito de ‘El Chef del Pueblo’.

“Porque nada nos va a parar, nada, porque este programa no ayuda de ayer, ayuda desde que inició (...) importante decirlo porque cuando nosotros entregamos claro que tiene que ser en privado y eso lo hacemos todos los días en el canal, no es la primera vez que voy a un mercado, que voy a un desastre natural, no es la primera vez”, expresó Ethel Pozo.

Luego continuó con: “hay que decirlo, lamentablemente, en nuestro país, estamos acostumbrados a criticar y decir por qué damos, que por qué no damos, que no lo compraste tú”.

Ante las declaraciones de Ethel Pozo, Janet Barboza recalcó que no es necesario responder a las críticas. “Disculpen un ratito. No importa, no perdamos el tiempo, no perdamos el aire respondiendo”, expresó la popular Rulitos.

MIRA AQUÍ SUS DECLARACIONES DE ETHEL POZO

Ethel Pozo y Janet Barboza sobre la ayuda que llevan a pobladores de Comas

