La conductora de “Magaly Tv La Firme” se mostró furiosa contra las recientes declaraciones de Ethel Pozo por asegurar que había colaborado en ayuda social frente a los huaicos en el distrito de Comas.

La presentadora de espectáculos criticó que la hija de Gisela Valcárcel insistiera públicamente en que había sido parte de la entrega de alimentos a los damnificados.

“Intentó defenderse hoy diciendo que no era así, que ellos solamente son canalizadores de la ayuda de otra gente (...) Lo importante no es figuretear, lo importante es que no te robes las ideas de otros, que no te subas al coche de personas generosas que sí se metieron la mano al bolsillo”, expresó Medina.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ mostró imágenes de la conductora de ‘América Hoy’ donde se contradecía acerca de su participación en la labor social, pues se había incluido en parte de la organización del almuerzo ofrecido.

“Ella dice una cosa para las cámaras y otra para cuando las redes sociales la enfocan. En las redes sociales sí se evidencia su angurria por ser la protagonista”, indicó la presentadora.

TE PUEDE INTERESAR