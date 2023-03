La presentadora de televisión Gisela Valcárcel respondió a las críticas que ha recibido el elenco de “América Hoy” por exponer la ayuda solidaria que han brindado a los damnificados por los desastres naturales que ha habido en el país a causa del ciclón Yaku.

Cabe mencionar que este miércoles 15 de marzo, se transmitió la visita de las conductoras Ethel Pozo y Brunella Horna acudiendo a una olla común en el distrito de Comas. La acción fue criticada por Magaly Medina, quien las acusó de haberse adueñado de una labor social ajena.

Al respecto, la popular ‘Señito’ se pronunció a través de su cuenta de Instagram para expresar su total apoyo a la ayuda brindada por el magazine matutino.

“‘América Hoy’ informando desde zonas afectadas en nuestro país, pero no solo informando, sino también ayudando. Como un poco también se mencionaba, sí se tiene que decir, tú ayudas, yo ayudo porque esto se replica, se tiene que decir”, expresó Valcárcel.

Asimismo, la ex conductora de ‘El Gran Show’ indicó que las buenas acciones del programa servían de ejemplo para aumentar el apoyo frente a la emergencia.

“Hay quienes piensan que no, pero sí, se tiene que decir ‘me estoy sumando’. Y así los demás se suman, ahora para mí ellos son una inspiración. Ahora también estamos con unas personas de Ventanilla, ayudando (...) Entonces, es bueno decirlo. Desde que hago televisión, me dicen que no debe decirlo, pero no sí hay que decirlo”, señaló la presentadora.

