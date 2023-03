En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González felicitó a Alejandra Baigorria y Said Palao por comprar departamento juntos. Cabe mencionar que el popular Peluchín admitió que le tiene mucho cariño a la empresaria, pues la vio crecer en la TV.

“Said debe decir ‘nos tienen bronca en Amor y Fuego, pero a nosotros nos cae bien Alejandra, le tenemos cariño aquí en la casa porque es chambera, trabajadora, apasionada, que ha salido adelante sin victimizarse. Es una mujer fuerte, pero tiene un tema que es su talón de Aquiles, el de ella es el amor”, comentó Rodrigo González.

Luego continuó con: “contigo (Said) todo iba bien, hasta que ella se fue de viaje y no sabíamos que se habían separado, a nosotros nos pareció una falta de respeto (las imágenes), no es que nos caigas mal, pero ya tenemos ojo contigo”.

“Les deseamos lo mejor, que sean muy felices y que ojalá eso que pasó no se repita, ya depende de tus parámetros y tu paciencia”, finalizó.

