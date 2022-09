La periodista Magaly Medina se refirió a los cuestionamientos que recibió tras exponer un ‘ampay’ a Giuliana Rengifo, quien fue señalada como la tercera en discordia, tiempo atrás, en su relación con su esposo Alfredo Zambrano.

La conocida ‘urraca’ aseguró que existe gente “tendenciosa” y optó por referirse a dicha polémica en su programa “Magaly TV La Firme”.

“Alguien dirá ‘Magaly seguro lo hizo porque está ardida y dolida’. Yo no estoy ardida ni dolida con nadie, soy una mujer tan segura de mí misma, que no me comparo jamás con nadie. No lo hago hace muchos años, no hay que hacerlo”, indicó.

El programa conducido por Medina expuso un nuevo destape sobre la intérprete, quien fue captada junto a un “notario casado”. La cumbiambera detalló horas antes del ‘ampay’, al medio El Popular, que el sujeto es un hombre “separado”. “Magaly quiere hacerme daño”, afirmó.

