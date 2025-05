Magaly Medina arremetió contra Yahaira Plasencia, quien acaba de estrenar una nueva canción “Las mujeres también se equivocan”. Para la conductora de televisión, este tema se lo dedicó a Jefferson Farfán.

A pesar de que “La Patrona” negó que haya dedicado su canción a la “Foquita”, la periodista la llamó “patética” por querer hablar de su expareja luego de que su romance terminara hace más de cinco años.

“ ¿Qué ha hecho Yahaira? A destiempo. ¿Qué le pasó? “, empezó diciendo la “Urraca”.

“ Una canción que comienza a promocionar y que hoy todos comentan y que tiene una dedicatoria que solo falta decir que es para Farfán. Hoy en día se llegó a creer Shakira, pero Shakira dejó de escribirle al ex. Ya no está de moda y quiere rajar de su ex. Queda patética ”, manifestó.

También cuestionó que la cantante siempre menciona en las entrevistas que ya superó al exfutbolista.

“ Tú que decías que habías sanado y te hacías cargo de tus errores, pero ahora en una canción hablando de su ex. Realmente quedas patética ”, añadió.