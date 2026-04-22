Magaly Medina rechazó de forma pública las disculpas de Rodrigo Brand, luego de que el actor difundiera un comunicado tras la agresión a reporteros del programa “Magaly TV, La Firme”.

En la emisión de su programa del último martes, la ‘Urraca’ señaló que el pronunciamiento no es suficiente y pidió que Latina —canal que transmite “Valentina Valiente”, protagonizada por Rodrigo junto a Mayra Goñi— se pronuncie respecto a lo ocurrido.

El actor mexicano llegó al Perú para sumarse a la producción nacional. En su trayectoria destacan participaciones en “La Rosa de Guadalupe”, “Como Dice El Dicho” y “Esta Historia Me Suena”.

El último lunes 20 de abril, los programas “Amor y Fuego” y “Magaly TV, La firme” difundieron imágenes de Brand junto a Mayra Goñi, quienes fueron captados la noche del sábado en Miraflores. No obstante, también se emitieron escenas en las que el actor reacciona de manera violenta contra los reporteros, profiriendo insultos, agrediendo físicamente y dañando una cámara del equipo de prensa.

¿Qué dijo Magaly Medina tras el comunicado de Rodrigo Brand?

“ Las personas afectadas tienen nombre y apellido ”, aseguró la ‘Urraca’ tras leer el comunciado de Rodrigo Brand, donde calificó lo sucedido como “una situación que se salió de control” y expresó: “Ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas”.

Medina también puso en duda la sinceridad del actor y cuestionó su comportamiento: “ ¿Para qué lo trajeron? ”, expresó, y luego añadió: “ Ándate a tu país de regreso, porque acá tus disculpas no son aceptadas ”.

Además, la conductora se dirigió a Eric Jürgensen, CEO de Latina, exigiendo un pronunciamiento oficial del canal. “ No sé cómo pueden tener matones entre sus filas. Además, ese señor debería costear la cámara que arruinó ”, sostuvo.