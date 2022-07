Magaly Medina causó preocupación entre sus fanáticos tras ausentarse el último jueves en su programa “Magaly TV: La Firme”, esto tras presentar complicaciones durante su examen médico.

Desde la cama de una clínica, la figura de ATV había señalado que por orden de su médico tuvo que ser internada y que no podría conducir su programa de espectáculos como todas las noches.

“Esta mañana vine a hacerme un examen que se hace bajo anestesia en el quirófano y durante el procedimiento él (médico) encontró algunos problemitas. Se hizo algunas extracciones que fueron un poco delicadas, así que él ha preferido que me quede a recibir tratamiento durante todo este día”, explicó.

¿Cuál es el estado de salud de Magaly Medina?

Poco antes de volver a la conducción de “Magaly TV: La Firme”, la ‘Urraca’ explicó que, durante sus exámenes médicos, le diagnosticaron unos pólipos que fueron extraídos para ser estudiados y que ahora se encuentra a la espera de los resultados.

“Por orden del doctor me hice la endoscopia y colonoscopia. El galeno quería revisar algunas cosas porque me quejo siempre, ya le había hecho estas pruebas a Alfredo (Zambrano su esposo), lo que pasa es que a mí me encontró varios pólipos y algunos bastante preocupantes, pero vamos a esperar el resultado de la biopsia, no hay que adelantarnos. Como fueron varios los pólipos que me extrajeron, por eso me quedé en la clínica internada y lo anuncié en mis redes antes de que empezará mi programa”, dijo Magaly Medina.

