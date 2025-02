Magaly y su tensa entrevista con Greissy tras revelar embarazo: no estés pidiendo ayuda, porque Randol no tiene para mantener a tu nuevo hijo

Greissy Ortega sorprendió al anunciar que está esperando a su cuarto hijo, una noticia que ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo. La hermana de Milena Zárate reveló que tiene cuatro meses de embarazo, fruto de su relación con Randol Pastor, con quien mantiene un compromiso.

Según contó, el embarazo ocurrió tras apenas un mes de relación con su pareja, aunque ambos ya tenían en mente la idea de formar una familia.

Sin embargo, no todos compartieron su alegría. Magaly Medina, fiel a su estilo crítico, se pronunció sobre el tema en su programa ‘Magaly TV: La Firme’. “Me parece sumamente irresponsable. A mí me da pena. Esas criaturas no piden venir al mundo. No están en circunstancias, vas a traer a otro niño a sufrir. Tienes tres sufriendo, vas a tener uno cuarto”, arremetió la conductora.

Ante estas críticas, Greissy aseguró que se hace cargo de sus hijos y que no les falta nada. No obstante, Magaly le recordó la ayuda que en su momento le ofrecieron cuando sufría agresiones por parte de su expareja y que ella decidió no aceptar.

“Cuídate y ojalá, después no estés pidiendo ayuda, porque el Randol no tiene para mantener a tu nuevo hijo”, concluyó la presentadora de espectáculos.