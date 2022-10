Generó preocupación en su público. La conductora de televisión Magaly Medina compartió algunos detalles en torno a su salud y alertó a sus seguidores.

La presentadora de “Magaly TV La Firme” contó, a través de su cuenta de Instagram, que condujo las últimas emisiones de su programa a pesar de que tenía fiebre.

“Resulta que tengo una gastroenteritis introducida por salmonella, me comí un antojito antes de subirme al avión que me traía a Lima”, detalló.

Según señaló la periodista, actualmente se siente “mejor” tras seguir las indicaciones de su médico y tomar los antibióticos correspondientes.

“Me comí dos panes con queso mantecoso y al parecer no estaba pasteurizado. Mucho cuidado cuando se comen lácteos. Estuve muy mal, anoche hice el programa con fiebre (...) me aconsejaron que me quedara en cama, pero mi deber con ustedes es más grande aún”, agregó.

