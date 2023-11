Magaly Medina dedicó todo su programa de este 14 de noviembre para abordar el fallo judicial que le dio la razón a Jefferson Farfán. Esto luego que el Poder Judicial ratificó la condena a la conductora por difamación en contra del exfutbolista.

“Acá dice, creo yo, erradamente, me han condenado porque yo le he dicho a Farfán expresiones como ‘santo cachón del fútbol peruano’ y ‘venancio’ que si bien, según dice, son expresiones coloquiales estas son frases hirientes”, señaló Magaly con evidente preocupación.

“Este es un juicio antiguo, no es parte de mi vocabulario decirle a alguien que es el ‘Santo Cachón’. No es mi manera, cuando yo opino soy una persona satírica, irónica, que me burlo y me divierto pero no con esas palabras”, agregó.

La conductora señaló que “quienes le han dicho esas palabras son otras personas, mejor dicho todo el Perú (...) Yo no fui la que le puso los cachos, fue su enamorada pública de ese entonces (Yahaira Plascencia)”.

“Yo le pregunto con todo respeto a la Corte Superior, ¿en qué momento dije era el ‘Santo Cachón del fútbol peruano’? (...) Quiere al igual que su compadre, Paolo Guerrero, que yo vaya a prisión, pero con solo el deseo no mandas a una persona a prisión”. sentenció.