La conductora de televisión Magaly Medina se pronunció tras los cuestionamientos que recibió en torno a los comentarios que brinda en su programa.

La presentadora de “Magaly TV La Firme” recibió una carta notarial de la cantante Giuliana Rengifo, días antes, debido a que Medina la llamó presuntamente “pelandusca”.

“No me importa, a todo el mundo parece importarle demasiado lo que hago, lo que dejo de hacer, lo que digo, el color de mis ojos, mi vestido, lo que coloco en mi perfil. No me importa, no me ha importado nunca y me seguirá dejando de importar siempre”, comentó ‘la urraca’.

Sobre el tema, la periodista agregó que solo hace uso de su libertad de expresión en las emisiones de su espacio televisivo.

“Esta es mi opinión y esta es mi programa, así como ustedes hacen uso de su libertad con el control remoto (...) yo hago uso de mi libertad personal de opinar (...) eso se llama libertad ¿O estoy presa aún?”, señaló entre risas.

