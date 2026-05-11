Es una villana sin límites, con falta de empatía y de naturaleza totalmente manipuladora, un personaje que admite Magdyel Ugaz, le llega en el momento justo; le sale al encuentro en plena madurez emocional.

Para la actriz, caracterizar a Belén Ruiz en “Señora del Destino, telenovela estelar de América Televisión y Del Barrio Producciones, se constituye en un hito transformador en su trayectoria profesional.

”Me encuentro en un momento de mi vida en el que me siento más fuerte emocionalmente como para asumir un personaje como este. Quizás si me lo daban hace unos años, la historia sería diferente, ahora puedo sostener un personaje al que es muy difícil acercarme porque no tiene vínculos, no tiene empatía. Cuando llego a mi casa, después de grabar, me doy una ducha de agua helada como parte del ritual diario de soltar a Belén porque me moviliza mucho", dice la actriz a Correo.

Belén es un personaje que no tiene límites.

El otro día, terminando una escena, pensé en cosas de ella y claro, es una chica que se dedicó a la prostitución desde muy chiquita, cuando a los 15 años una mala mujer empezó a explotarla. Me imagino que esa vida debe haber sido muy oscura, muy dolorosa para ella.

A veces juzgamos a las personas sin conocer el origen de sus conductas.

Igual, yo creo que ella tiene algo más que no solamente tiene que ver con su historia, sino algo más profundo y grande. Siento que entiende el amor como una obsesión, porque ella no ama, ella no quiere, se obsesiona, manipula, no le importa nada con tal de lograr lo que quiere. Si tiene que matar a alguien, ella lo va a hacer.

¿Aceptaste inmediatamente cuando te ofrecieron el papel?

Sí, porque la propuesta vino de Michelle Alexander y ella siempre me ha regalado retos en mi carrera. Me regaló Dina Páucar que fue el primer protagónico, me regaló La Colorina que fue algo que me hizo salir por primera vez de la piel de Teresita y ahora me regala una villana, confío mucho en ella. Gracias a Dios no me equivoco porque lo que Michelle toca lo convierte en algo muy exitoso y lo cuida mucho.

""Me encuentro en un momento de mi vida en el que me siento más fuerte emocionalmente como para asumir un personaje como el de Belén", dice la actriz.

Definitivamente, Belén es un personaje que reafirma tu apuesta por la actuación.

Cada día honro más mi trabajo, ¿sabes? Honro más la carrera que elegí para mi vida, que a veces es retadora, difícil, pero honro más el decir: ‘Qué bendición poder vivir de lo que amo y poder transformarme en un solo día en en dos pieles y que la gente te las reciba con tanto amor. Ahora la gente me dice que le doy cólera, que le duele odiarme’.

Cuesta que a nuestra Teresita, a quien veíamos como miembro de la familia, la vemos ahora haciendo maldades y nos afecta.

Me encanta la metáfora que has puesto porque claro, siento mucho eso. El público siente que como Teresita les daba alegría, les ha hecho sonreír y ahora me están odiando porque no pueden creer que sea tan mala y les cuesta. Eso es bien bonito, porque se han involucrado en tu trabajo.

Y además, eso quiere decir que lo estás haciendo muy bien, es la mayor satisfacción para una actriz.

Sí, y la verdad, estoy chambeando duro y parejo para eso.

¿En qué etapa de tu vida y de tu carrera sientes que estás?

Yo vivía para trabajar, yo empecé desde muy chiquita y hoy me gusta ser adulta porque me reta, me motiva escoger los proyectos, me gusta escoger las cosas que voy a hacer con mi vida. Soy dueña de mis tiempos, mis espacios y es como decir, claro, es que ahora ya soy adulta, cuando eres chiquilla vas a donde te dicen y tienes miedo de todo el mundo.

Los años te traen esa seguridad que se consigue quemando etapas y experiencias.

Hoy, ya no quiero correr, no quiero estar metida en mil proyectos a la vez, no quiero hacer todo. El éxito para mí es mi tranquilidad, es tener tiempo para mí, para pasar con mi familia, para poder disfrutar del proyecto en el que estoy y no vivir con ansiedad y con la locura de tengo que lograr esto, tengo que hacer esto, me tienen que reconocer por esto y no me estoy quedando. Eso ya no lo quiero.