La más emocionada. La actriz Magdyel Ugaz se mostró contenta en medio del estreno de “Al fondo hay sitio”, serie de América Televisión que inicia su novena temporada.

La intérprete dedicó un sentido mensaje a su personaje en el programa, ‘Teresita’, y comentó a través de sus redes sociales cómo fue darle vida a su popular papel.

“Verificado. Llegó el día. Recuerdo cuando me despedí de mi Tere hace 6 años no imaginaba que la vida me tenía preparado este regalo. Reencontrarme con tus colores, tu juego, tus travesuras y esto sumado a compañeros con los que el trabajo se vuelve el patio del colegio donde somos niños y jugamos y somos libres; renegamos y nos peleamos; nos abrazamos y nos decimos cuanto nos queremos; lloramos y nos volvemos abrazar”, escribió.

Cabe precisar que en esta nueva temporada de la producción nacional, la inolvidable ‘Teresita’ experimentará nuevas aventuras en su faceta de madre, al lado del pequeño actor Rodrigo Barba.

“Y a un equipo que quizá para ti que me lees no tiene rostro, pero que fueron pieza clave para que esta serie fuese tan querida y hoy me los vuelvo a encontrar y están ahí con su corazón y su talento”, finalizó Ugaz.