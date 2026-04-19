Luego de sus dos partidos por la Copa Sudamericana, donde sumó un empate y una derrota, el cuadro de Alianza Atlético enfrentará hoy al equipo de Sport Boys correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura a jugarse desde las 3:00 p.m. en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

El cotejo será dirigido por el árbitro Augusto Menéndez Laos, teniendo en el VAR a su colega Júnior Rivera López.

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A GANAR

Para este cotejo, el técnico argentino Federico Urciuoli tratará de salir en forma ofensiva, pues urge de los puntos para recuperar terreno, pues está en la parte baja, casillero 12 con 11 puntos lo que aumenta su motivación para ganar de a 3.

En su último cotejo empató a dos goles ante su clásico rival Atlético Grau, jugando de local, y ahora va por la recuperación ante un Sport Boys que también tiene la obligación de ganar, para no verse comprometido con la baja.

Este partido de los “Churres” se jugará aun faltando partidos de la fecha 10, donde deberá enfrentar de visita al conjunto de Comerciantes Unidos.

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EL RIVAL

Sport Boys, que es dirigido por el técnico Carlos Desio, no la viene pasando nada bien en el Torneo Apertura, ubicado en el puesto 16 con ocho unidades, está en zona de descenso, pues solo ha logrado ganar 2 partidos, empatar 2 y perder 6.

El equipo reporta dos derrotas consecutivas, ante FBC Melgar jugando de local y ante Deportivo Garcilaso en el ciudad imperial.

Para este cotejo frente al Vendaval del Norte, el técnico Desio aseguró la presencia del jugador Carlos Zambrano (exaliancista), que está con ansias de debutar con la casaquilla “rosada”, equipo que necesita sumar con urgencia ante un rival y un campo complicado.

El otro exaliancista Miguel Trauco no será tomado en cuenta para este partido por estar subido de peso y porque el técnico le dio una nueva posición en la ofensiva.