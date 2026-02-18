La actriz Magdyel Ugaz regresa al teatro con la comedia Una semana nada más, cuya temporada inicia el 16 de abril en el Teatro Claretiano.

Las entradas para esta puesta en escena ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.

“Este es mi año de teatro. Estoy enfocada en vivirlo al máximo”, señala Ugaz sobre este retorno a los escenarios, tras una etapa alejada de la televisión diaria.

Una nueva etapa sobre las tablas

La actriz explica que esta pausa en su carrera le ha permitido reconectar con el teatro desde un lugar más consciente.

“Esta pausa que me di en mi carrera me ha permitido darle mucho más espacio a un lugar que amo profundamente, que es el teatro. Hoy puedo vivir la experiencia completa, con calma y presencia”, comenta.

La obra utiliza el humor para abordar temas como la convivencia, las decisiones difíciles y las conversaciones pendientes dentro de una relación.

Una comedia sobre vínculos y verdades pendientes

La historia sigue a Sofía, Pablo y Martín, tres personajes obligados a convivir durante siete días en una situación que expone mentiras, acuerdos forzados y tensiones emocionales.

“Me toca mucho como mujer y como persona porque habla de esas cosas que no decimos para mantener la postal. Nadie adivina lo que sentimos; la comunicación es clave para los vínculos y la obra lo pone sobre la mesa de una manera muy honesta”, reflexiona la actriz.

Ugaz comparte escenario con Cristian Rivero y Armando Machuca, bajo la dirección de Ani Alva Helfer.

Ficha técnica