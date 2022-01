Carlos Enrique Banderas, conocido popularmente como ‘Carloncho’, reapareció en el programa “En boca de todos” después de 10 meses de haber sido separado de dicho espacio tras emitir unos comentarios machistas relacionados a su expareja, Rosángela Espinoza.

El locutor radial aprovechó las cámaras para disculparse por el escándalo que protagonizó en ese entonces y reveló que se equivocó sin medir las consecuencias de su accionar.

“Yo tengo que pedir disculpas, he estado en un canal que es para toda la familia (En boca de todos). Pido disculpas de corazón a toda la gente que se haya sentido tocada por lo que he podido decir. Sonó mal. Yo lo entendí, lo asumí y aquí estoy, 10 meses después, tengo que pedir disculpas. Sí entendí a las personas (que me insultaron) porque era lo que yo estaba proyectando”, enfatizó ‘Carloncho’.

Tras escucharlo, Maju Mantilla intervino para enfatizar que el accionar de su excompañero no estuvo bien, pues como figura pública jóvenes lo siguen y “pueden replicar cosas que no se deben hacer ni decir”.

“Como tú dices, uno cuando está en el medio y hay muchas personas que te siguen y escuchan hay que tener mucha responsabilidad y respeto por lo que se dice y hay cosas que no se pueden justificar en cuanto a tu accionar, pero es importante que uno reconozca, asuma sus errores y pida perdón. Hay jóvenes que te siguen, que te toman como ejemplo y modelo y no pueden replicar cosas que no se deben hacer ni decir”, sustento la modelo.

VIDEO RECOMENDADO

Maju Mantilla cuenta cómo grabó cautivantes escenas en telenovela

Maju Mantilla, conductora del programa “En Boca de Todos” y actriz, narró la forma de cómo grabó las seductoras escenas de la telenovela. null