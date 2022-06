En la reciente emisión de este miércoles 22 de junio de “En boca de todos”, Maju Mantilla se tomó unos minutos para responder las críticas de Magaly Medina. Como se recuerda, la figura de ATV cuestionó al programa de América Televisión por haber incomodado a Susy Díaz cuando se encontraba como su invitada para hablar de las acusaciones de agresión de Flor Polo contra Néstor Villanueva.

El primero en enviar un mensaje a Magaly Medina fue Ricardo Rondón, quien le pidió a la periodista que controle sus calificativos. Y tras escucharlo, Maju Mantilla intervino para resaltar que el programa en el que trabaja siempre se trata con respeto a sus invitados, ya sean artistas o personas no públicas.

“Somos un programa familiar, hemos abordado los problemas de los artistas en todo momento, también recibimos a personas no conocidas y siempre los tratamos con respeto y empatía porque se lo merecen”, dijo en un inicio.

“Para mí los insultos, los agravios y descalificaciones me parecen una práctica desesperada de un comunicador, de un periodista o de una persona que tiene a su cargo un programa”, agregó en clara alusión a Magaly Medina.

Previo a terminar con el tema, la exreina de belleza aseguró que no se pondrá en dimes y diretes con la figura de ATV. “De mi parte no es una opción y de mi parte nunca va a recibir eso como respuesta. Yo no voy a entrar a este juego porque yo sí voy a respetar a todos”, concluyó.

Maju Mantilla responde a Magaly Medina

¿Qué dijo Ricardo Rondón a Magaly Medina?

Luego que Magaly Medina lo tildara de hipócrita, misógino y ‘mono con metralleta’, Ricardo Rondón no dudó en responderle directamente. Además, aseguró que nunca insultó a Magaly tal y como ella lo ha afirmado en su programa.

“Que yo recuerde estimada Magaly, jamás te he lacerado tu dignidad como mujer y jamás me he referido a ti como madre porque siempre he destacado que primero eres una dama y que yo tengo que criticar es tu función en un programa de televisión”, comenzó diciendo.

“En Boca de Todos es un programa que ofrece entretenimiento y cuando en algún instante hemos tenido un exceso, hemos pedido las disculpas del caso, pero de ahí a llamarnos misóginos eso me parece poco cortés porque es como si te dijera que tú padeces de misandria, dícese de las personas que detestan a los hombres”, agregó.

Asimismo, Rondón se animó a pedir perdón públicamente a Magaly si es que en algún momento le dijo algo negativo. “Si yo me equivoqué, si en algún momento memoria me está fallando y yo me referí a ti, discúlpame, Magaly Medina, públicamente te lo digo, soy un caballero y pido perdón. Si eso lo demuestras, lo puedes sacar. Si sacas algo pido disculpas por anticipado”.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina

Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina. Video: Instagram