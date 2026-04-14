Maju Mantilla se refirió nuevamente a su relación con Gustavo Salcedo, en medio de la controversia tras la confirmación del empresario sobre sus salidas con María Pía Vallejos.

La exreina de belleza expresó su postura en una entrevista con el programa ‘América Hoy’ y defendió su vínculo con el padre de sus hijos. Asimismo, ofreció su versión ante la exposición mediática de su vida privada, en medio de las declaraciones vinculadas a María Pía Vallejos.

Mantilla fue clara al hablar de la relación que tiene con el empresario: “ Solo te puedo decir que me quedo con lo que conversamos nosotros todos los días, con lo que sentimos y con lo nuestro. Eso es real y nadie lo va a cambiar, ni siquiera quienes creen tener la razón. Para eso no hay que dar más explicaciones. Te agradezco mucho ”.

Sus declaraciones evidenciaron una postura firme ante los comentarios generados tras la difusión de imágenes y recientes declaraciones relacionadas con la vida sentimental de Gustavo Salcedo, situación que volvió a colocar en el foco mediático a Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo responde si tiene un romance con María Pía Vallejos: “No tenemos una relación formal”

Gustavo Salcedo no solo fue captado saliendo del departamento de María Pía Vallejos, tras haber sido visto de viaje con Maju Mantilla, sino que también brindó declaraciones ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Tras los cuestionamientos, el empresario comentó que lo que hay entre él y la veterinaria: “No tenemos una relación formal, somos amigos, hemos estado saliendo”, dejando en claro que se encuentra soltero y tiene la libertad de conocer a nuevas personas.

“Yo estoy separado de Maju hace un año y estoy conociendo a otra persona, con intereses mutuos; no significa que somos pareja o lo vayamos a ser. Uno tiene libertad de conocer a otros, de tener otras oportunidades. A veces en el amor uno no sabe lo que pasa”, añadió.

Salcedo descartó haber negado a Vallejos en una primera entrevista: “Es una gran amiga, es una persona con la que nos hemos conocido más después de terminar con Maju”.

Además, el aún esposo de Maju Mantilla admitió tener un interés por la veterinaria: “Si a mí no me hubiera gustado en su momento, no habría salido con ella”.

“Me parece una chica de su casa, con principios, y no he querido que se vea como que ella se ha metido en una relación porque no es así”, sostuvo.