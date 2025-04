Con más de dos décadas de carrera que incluye una corona como Miss Mundo, una exitosa faceta de modelo, y también la de actriz de telenovelas; preguntamos a Maju Mantilla, conductora de “Arriba mi Gente”, cuánto siente que ha aprendido a lo largo de los años. “Siento que estoy en un constante aprendizaje. Ahora me toca ser conductora de un programa en vivo que toca muchos temas y donde puede pasar de todo, entonces, hay que estar siempre preparada. Además de esforzarte por hacer bien tu trabajo, hoy tienes a la gente que siempre te va a señalar o criticar, es una exposición diaria la que tenemos”, dice Mantilla.

Un programa en vivo te exige manejar ciertos recursos, pero siempre estarás expuesto a las críticas. Un personaje público siempre estará expuesto a la crítica, habrá gente que estará de acuerdo con tus comentarios o que los ignore. Yo he aprendido mucho en estos dos últimos años porque ‘Arriba mi gente’ es un programa distinto que habla mucho de la coyuntura y de la realidad actual.

¿Tu opinión no está direccionada, no pasa por un filtro? Yo me informo de lo que pasa en el país y el mundo todos los días y formó mi opinión y no tiene que ser la misma que tienen Karina (Borrero), Santi (Lesmes) o la que tiene Fernando (Díaz). Fernando y Karina, son periodistas, ellos tienen un manejo distinto de la información, y mi forma de opinar o de contar la noticia no es la misma porque considero que mi opinión va más por el lado de una ciudadana que se preocupa por la realidad del país, que se hace preguntas, tiene dudas y se indigna.

Por eso, los temas del espectáculo no están incluidos en “Arriba mi Gente”. Así como cada persona tiene una opinión de cada tema, el estilo también depende de cada programa. Nosotros tenemos una línea en la que no hablamos mucho de espectáculos, no es que nos incomode tocarlo, pero si lo tenemos que hacer, lo vamos tocar a nuestra manera, nuestro enfoque diario es de un magacín distinto.

Sin embargo, para conseguir audiencia los temas del espectáculo siempre funcionarán. A la gente le gusta saber mucho de los artistas, conocer mucho de su historia, conocer a la familia, qué hace, dónde vive. Yo entiendo que eso guste y entiendo mucho a todos los programas de entretenimiento, porque conozco a los conductores y tengo una buena relación con ellos, pero nosotros tenemos una línea distinta.

Cuando estabas en el programa de mediodía de América no te sentías muy cómoda cuando debías opinar sobre la vida personal de las figuras mediáticas. Es que es difícil opinar sobre la vida personal de los demás porque uno no conoce mucho la historia de fondo, cada uno tiene su problema y lo carga de manera distinta. Nosotros no sabemos qué pasa en las cuatro paredes donde vive el artista, nosotros no podemos ser jueces en la vida de alguien, es difícil hablar de eso, pero si es que lo tenemos que hacer, uno va aprendiendo para hacerlo bien.

El problema es que esos temas siempre terminan siendo banalizados. Es cierto, no es tanto si lo tocas, sino cómo tocas esa información, siempre hay que pensar que hay personas que pueden salir afectadas por esos comentarios. Finalmente, cada uno tiene su manera de hacerlo, pero ahora esos temas no solo se tratan en programas de televisión, hay espacios digitales que también incluyen esos contenidos.

¿La conducción televisiva te hizo olvidar la actuación? Yo sí quiero regresar y estoy dispuesta a escuchar ofertas. Recibí una propuesta hace poco pero chocaba con las vacaciones de mis hijos y ya había decidido pasar ese tiempo con ellos y además, tengo a mis dos padres y necesito tiempo para estar con ellos y acompañarlos a sus consultas. Por eso no he insistido tanto para un regreso, sin embargo, me gustaría volver a la actuación porque es una faceta que no quiero olvidar.

¿Qué mantienes intacto de esa Maju modelo y Miss Universo? No es que haya cambiado tanto, pero sí he madurado, ahora mis opiniones son más firmes, ya no tengo dudas y me expreso quizás en forma más diplomática para hablar de ciertos temas, pero con firmeza. Sigo trabajando, avanzando y aprendiendo, pero en esencia sigo siendo la misma Maju.