La conductora de televisión Maju Mantilla afrontará un nuevo reto en su carrera con su regreso a la actuación como parte de “Maricucha 2″. La noticia la confirmó en una reciente entrevista con América Espectáculos.

Durante la conversación, Maju Mantilla confesó que se siente muy feliz por esta nueva oportunidad y reveló que este nuevo personaje marcará distancia de su rol de villana que hizo en “Ven, Baila Quinceañera”.

“Cuando no sé, pero es en ‘Maricucha 2′. No es que esté en toda la novela, recién me han llamado para salir por ahí en algunas escenas, pero si es que el personaje continua en buena hora. Yo empecé en el 2015 con ‘Ven, Baila Quinceañera’, que hice de villana. Me gusta que me den distintos personajes”, confesó la exreina de belleza.

TRABAJO CON MICHELLE ALEXANDER

En la segunda temporada de “Maricucha”, Maju Mantilla trabajará con la productora Michelle Alexander, a quien elogió y celebró que haya estado presente durante las grabaciones de sus escenas.

“Primera vez que trabajo con MIchelle Alexander y estoy súper contenta. Agradezco que se haya fijado en mí, que realmente crean en mi trabajo y me hayan llamado para participar de la novela”, contó.

“En la escena que grabé, ella estuvo dirigiendo y eso es bonito, yo pensé que iba a haber otros directores, ya que cuentan con varios directores, pero esta vez estuvo ella y pudimos conversar. Ella me dirigió de acuerdo a la historia de ese momento, mejor que haya estado presente para que vea mi trabajo”, agregó.

Michelle Alexander compartió fotografía inédita junto a Maju Mantilla en las grabaciones de "Maricucha 2". (Foto: Instagram)

