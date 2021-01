La ex Miss Mundo Maju Mantilla abrió las puertas de su hotel ubicado en las playas de Zorritos y Máncora, en Piura y Tumbes respectivamente., para que los peruanos y también el público extranjero pasen unas buenas vacaciones.

¿Saben qué tiene ella (Maju Mantilla)? Ella no tiene un edificio, no. Ella tiene un hotel, un resort” , comentó Ricardo Rondón antes de dar pase a una nota sobre su negocio que ya lleva poco más de un año a su mando y el de su esposo, Gustavo Salcedo.

Maju se mostró emocionada y contó que este es un espacio para toda la familia. “ Es un hospedaje, Aquamare Bungalows. Este es un espacio familiar, pero también para parejas, lo que ustedes quieran ”.

CORREO - Maju Mantilla presenta su hotel en Tumbes y Piura

Maju Mantilla cuestiona al esposo de Sofía Franco

Maju Mantilla y Tula Rodríguez, conductoras del programa “En boca de todos”, se pronunciaron respecto al triple choque que protagonizó Sofía Franco la noche del domingo en el distrito de La Molina.

“No se justifica su accionar porque ha puesto en peligro su vida, en peligro la vida de los demás. Ella está muy arrepentida por lo que ha pasado”.

La exreina de belleza señaló que no era el momento indicado para que Álvaro Paz hiciera pública la noticia. “Creo que no era el momento de decirlo, en todo caso lo hubieran hecho antes o en otro momento y no justo en esta situación delicada en la que tiene que apoyarla. No me pareció el comunicado”.

TROME | Tula Rodríguez, Maju Mantilla sobre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra (Video: América TV)