La conductora y exreina de belleza Maju Mantilla retomó este lunes la conducción del programa Arriba mi gente, luego de ausentarse algunos días tras confirmarse la separación de su esposo, Gustavo Salcedo. En su reaparición en pantalla, la ex Miss Mundo se dirigió brevemente a la audiencia para agradecer el apoyo recibido y pedir respeto en medio de la cobertura mediática.

“Estos días han sido complicados, para mi familia y para mí. Esto se suma a que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada. Como siempre me ha caracterizado, voy a enfrentar mis problemas de forma privada, sin exponerlos”, señaló durante la transmisión en Latina.

En otro momento, fue enfática al solicitar prudencia ante las especulaciones sobre su vida privada:

“Les pido que se dejen de suposiciones, especulaciones o juicios erróneos, porque no voy a hablar del tema. No lo voy a hacer. Solo quiero agradecerles su cariño y, sobre todo, su comprensión. Estamos aquí para seguir trabajando”.

De esta manera, Mantilla dejó claro que no brindará más declaraciones sobre su separación, al tiempo que reafirmó su compromiso con el programa matutino y con su audiencia.