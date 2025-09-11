Este jueves, la exreina de belleza y conductora Maju Mantilla utilizó unos minutos de su programa Arriba Mi Gente para responder a las recientes declaraciones de su exesposo, Gustavo Salcedo, difundidas en televisión nacional.

“Quiero hablar sobre un tema porque anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo Gustavo Salcedo en un programa de TV. Como siempre lo he dicho y sostengo, yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada, jamás voy a hablar de los problemas de mi vida porque he dicho que los voy a resolver dentro de mi privacidad, valga la redundancia”, señaló.

La conductora explicó que ambos han firmado un acuerdo de conciliación. “Hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar uno del otro, nos comprometemos a no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia”, puntualizó.

En otro momento, Mantilla pidió respeto hacia su vida personal y dejó en claro que la situación compete únicamente a los dos. “Hace dos años, cuando se difundieron imágenes de cámaras de seguridad, en ningún momento yo hice algún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas, no lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí. ¿Por qué? Porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, enfatizó.

Finalmente, la conductora agradeció las muestras de apoyo recibidas, pero reiteró su pedido de no seguir exponiendo el tema en la esfera pública. “De mi parte no habrá ira ni resentimiento en ninguna de mis respuestas. Como lo he dicho y lo repetiré: cualquier cosa relacionada a mi privacidad no la voy a exponer. Con esto quiero aclarar la situación y por favor pedir que no se hable más del tema porque yo no lo voy a hacer”, concluyó.