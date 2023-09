Maju Mantilla no pudo evitar ser interceptada por las cámaras del programa “Amor y Fuego”, quienes le consultaron sobre si aún tenía en mente separarse completamente de su esposo Gustavo Salcedo, quien fue ampayado ingresando a un conocido hotel con Mariana de la Vega.

No obstante, la exreina de belleza se mostró bastante incómoda y pidió respeto para sus pequeños hijos, por no brindar detalles de su vida sentimental.

“Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla porque tengo hijos pequeños y no me gusta hablar de mi vida privada (...) Yo sé que ustedes asumen muchas cosas y crean historias, en realidad es porque yo no quiero hablar” , comenzó diciendo para las cámaras de Willax TV.

En ese sentido, la conductora de TV señaló que su matrimonio no es público y que mantendrá bajo estricto privado las decisiones que tome a la interna.

“Yo sé que se habla mucho, y como te digo se crean historias, no me puedo guiar por lo que dicen los demás”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR