Desde que Maju Mantilla decidió apostar por la actuación, el cine fue una de sus metas más ambiciosas. Este 10 de marzo ese sueño se hará realidad cuando se estrene la comedia “¿Quién dijo Detox”?, película dirigida por Rosa María Santisteban en la que la actriz encarna a la dulce Tati.

“Aunque he tenido participación en otras películas, esta es la primera de todas que se estrena y además, en la que mi personaje tiene presencia durante toda la historia. Para mí ha sido un gran reto poder hacerla porque siempre he querido entrar al cine, no es fácil porque hay mucha competencia, pero gracias a Dios se dio la oportunidad”, dice la también conductora de televisión.

Subes un nuevo peldaño en lo que se refiere a la actuación, aunque hay mucha gente que quiere encasillarte.

Para mí, el problema es que existen muchas etiquetas, hay gente que de repente dice: ‘ella está en un magacín de entretenimiento y no la veo haciendo ese papel porque no es su personalidad’. Finalmente tú juegas con cada una de las historias, tú eres parte de ellas y para eso te formas, para poder interpretar a distintos personajes más allá de tu forma de ser.

Tú estás demostrando que la actuación la has tomado en serio...

Yo me he preparado y lo continúo haciendo, y una muestra de ello es que cuando yo me inicié en las telenovelas con “VBQ” en sus dos temporadas y luego con “Te volveré a encontrar”, los personajes eran distintos a mí. Monica, la antagonista, era mala, muy dañina, en la última era totalmente distinta a Mónica. Luego, los personajes que he hecho en las películas son diferentes y en ¿Quién dijo Detox?, hago de buena, de dulce.

Finalmente asumir un papel es entrar a la piel de un personaje...

Tú tienes que creerte la historia porque tú eres parte del momento, debes vivir y estar ahí presente para la construcción de tu personaje, para comprenderlo hasta para lo que ha vivido fuera de la historia también. No solamente tiene que ver el guion, sino lo que tú crees que ha pasado antes para poder crearlo, saber adónde va y adónde quiere llegar.

En la sociedad hay muchos prejuicios, por ejemplo, “si eres reina de belleza, seguro que eres tonta”, “si te desempeñas como conductora, no puedes ser actriz”. ¿Te parece que a las mujeres se les exige demostrar continuamente su capacidad?

Creo que debe haber igualdad y oportunidades para todos, hombres y mujeres, pero sí es verdad que aún existen esos prejuicios. Cuando yo ingresé a los concursos de belleza la gente cuando me veía decía: ‘pero es muy tímida, no destacará'. Mientras que la gente que me conocía opinaba: ‘Maju, se transforma en la pasarela ella es otra, cambia”.

Es cuestión de responder a los desafíos.

Cuando tienes un nuevo reto, un nuevo desafío, tú vas por ellos y yo creo que el deporte me ha formado tan bien que me ha ayudado a que cada reto que me propongo lo consigo. Finalmente quién escribe tu historia de vida eres tú.

La actuación te apasiona y parece ser tu prioridad, ¿evalúas ponerle fin a la conducción?

Sí, y lo he conversado con los productores de ‘En boca de todos’, a quienes conozco años, y también mi jefa Mariana Ramírez del Villar sabe que mi interés es crecer profesionalmente como actriz. En algún momento llegará una oferta que no me permitirá seguir y lamentablemente no podré continuar en la conducción.

Te animas a aconsejar a las jóvenes que han empezado en el modelaje o en los concursos de belleza, ¿qué camino deben seguir?

Yo les diría que no se detengan, que crean en sí mismas porque que muchas cosas se pueden lograr, no se deben quedar con los brazos cruzados. Uno tiene que perseguir sus sueños, de eso se trata la vida y hay que ponerse metas, de ahí vendrán otras y otros proyectos en los que tenemos que dar el máximo paralograrlo. Hay muchas chicas que han estado en concursos de belleza y ahora son conductoras de televisión, empresarias, o tienen otras profesiones, dependiendo de qué camino quieres seguir hay que prepararse siempre y sobre todo hay que mirar siempre al frente y nunca atrás, esa es la actitud.

María Julia Mantilla

Actriz y conductora

Nacida en la ciudad de Trujillo, la ex Miss Perú y luego Miss Mundo, también destacó como atleta antes de competir en concursos de belleza. Incursionó en la actuación al participar en telenovelas.