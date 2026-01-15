Este miércoles 14 de enero, durante la preventa de GV Producciones, se anunció la incorporación de Maju Mantilla como nueva integrante del equipo. El anuncio fue realizado por Gisela Valcárcel, quien apareció sonriente junto a su hija Ethel Pozo.

“ Viene con ganas de enchancharse con el público y estar en el sitio que nadie le puede quitar, Maju Mantilla ”, expresó la popular ‘Señito’.

Cabe destacar que Maju Mantilla fue la gran sorpresa de la noche; sin embargo, GV Producciones adelantó que habrá más incorporaciones, entre ellas un programa deportivo digital que contará con la participación de Fiorella Retiz.

Con una amplia sonrisa, la ‘Señito’ presentó a Maju Mantilla en medio de los aplausos del público. Durante la presentación, Ethel Pozo se mantuvo al lado de su madre.