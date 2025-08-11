El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores este fin de semana al detener su concierto en la capital mexicana para reprender públicamente a una fan que se encontraba entre el público con un bebé de tan solo un año, sin protección auditiva y moviéndolo mientras bailaba.

El artista, padre de una niña de año y medio llamada Paris, paró la música y se dirigió directamente a la mujer para preguntarle la edad del menor. “Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda (muy altos) y el sonido está durísimo? La próxima vez protéjale los oídos”, expresó mientras el público aplaudía sus palabras.

Maluma también criticó que la madre estuviera meneando al pequeño “como si fuera un juguete”. “Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto. Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”, añadió antes de continuar con su presentación.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando opiniones divididas. Algunos usuarios respaldaron el gesto del artista por priorizar la salud auditiva del menor, mientras que otros cuestionaron la forma en que hizo el llamado de atención.

El concierto formó parte de su Pretty + Dirty World Tour, que celebra los diez años de su exitoso álbum Pretty Boy, Dirty Boy. La gira continuará por México con presentaciones en Monterrey el 13 de agosto y en Guadalajara los días 15 y 16.