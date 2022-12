Giuliana Rengifo fue abordada por las cámaras de “D’Mañana” para consultarle respecto a las polémicas en las que se ha visto envuelta en las últimas semanas. Sin embargo, la cantante de cumbia no brindó declaraciones.

“¿Qué pasa con el programa por qué no quieres declarar?”, se le escucha decir al periodista, quien sigue a la cantante de cumbia en los exteriores de Panamericana Televisión. “Pregúntale a tu producción”, atinó a responder Liz Benítez, manager de la cantante, mientras caminaba al lado de Rengifo.

No obstante, no todo quedó ahí, pues Benítez sorprendió luego que soltara un insulto, aparentemente, dirigido a Karla Tarazona. “Cuando cambies de tarada ese día hablamos. Estoy ocupada, mi amor”, dijo Benítez sorprendiendo.

Por su parte, Karla Tarazona no se quedó callada y dijo que es “una falta de respeto” la actitud de la manager y mejor amiga de Giuliana Rengifo, Liz Benítez. “Yo tengo una pregunta, quién es la artista, ella o Giuliana (...) El reportero iba a entrevistar a Giuliana. Yo siempre he apechugado cuando me han querido decir algo, o no me han querido decir, a mí me da igual. Me pareces una persona corriente, a la cual no le tengo por qué dar respeto, de verte como andas peleándote”, dijo la conductora de TV a la manager.

En otro momento, la expareja de Christian Domínguez decidió enviar un mensaje a Giuliana: “Yo tomo las cosas de quien viene, yo lo he dicho mil veces, yo no soy su fans, no me gusta como canta, respeto su trayectoria, pero después, nos es mi amiga, ni círculo cercano, opino de ella como lo hago de cualquier persona. Pero tampoco voy a decirle a mi manager que vaya a insultarla”.

