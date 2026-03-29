Manolo Rojas descansa en paz. Esta tarde será enterrado en el cementerio Campo Fe de Huachipa, donde familiares, amigos y seres queridos se reúnen, consternados, para darle el último adiós.

Tras un recorrido por América TV y otros canales donde Manolo Rojas desplegó su talento, el cuerpo arribó al camposanto alrededor de las 4 p.m.

En un féretro blanco, cubierto con la bandera del Perú, los restos del reconocido imitador fueron trasladados hasta el área San Mateo del cementerio, donde cerca de 300 personas aguardaban para darle el último adiós.

Reconocido por su versatilidad, Manolo Rojas destacó no solo como humorista, sino también como actor y cantante, logrando gran popularidad en el programa Los Chistosos de RPP, donde consolidó su carrera gracias a su talento para la imitación y el humor.

Su trabajo le permitió ganarse el cariño del público en radio, televisión, cine y teatro.

Mónica Torres y Yiddá Eslava lloraron tras enterarse de la muerte de Manolo Rojas

La noche del sábado 28, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi comunicaron a los participantes de ‘La Granja VIP’ el repentino fallecimiento de Manolo Rojas, quien murió a los 63 años a causa de un ataque cardíaco.

Los concursantes, aislados de lo que ocurre en el exterior, quedaron en shock tras conocer la noticia. Mónica Torres y Yiddá Eslava fueron quienes se mostraron más afectadas.

Torres dejó escapar algunas lágrimas, mientras que Yiddá rompió en llanto y expresó: “Era un gran amigo, no puedo creer lo que me estás contando. Yo, antes de entrar, lo vi unos días antes; se me está partiendo el corazón de verdad, no puedo más”.

Eslava optó por dirigir un mensaje directamente al hermano del actor cómico: “Quiero mandar un saludo especial a Alan Rojas, mi músico, que trabaja conmigo; es su hermano, tenemos una relación muy cercana. Sé que debe estar pasándola mal; te mando un abrazo, quisiera estar afuera para abrazarlo”, añadió.



