El actor cómico Manolo Rojas atraviesa un duro momento tras revelar la muerte de su madre el último lunes 28 de noviembre. Rojas recurrió a sus redes sociales para despedirse de su progenitora con un emotivo mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor cómico compartió un video compuesto por fotografías al lado de su madre. Junto a su publicación escribió una emotiva dedicatoria.

“¡Te amo, gorda! Te fuiste luchando... Yo no sé de donde sacar fuerzas, te dije: ‘quiero que estés en mi aniversario’ y me esperaste, siempre cuidándome con tus oraciones y tus velitas que me van a hacer falta”, escribió Manolo Rojas.

“Gracias amigos por sus oraciones, yo sé quienes estuvieron siempre pendientes”, añadió en su mensaje, el cual ha conseguido decenas de reacciones de sus fans y amigos.

Destacan los mensajes de fortaleza de Ernesto Pimentel, Claudia Serpa, Ricardo Rondón, Óscar López Arias, Mariela Zanetti, Leslie Moscoso, Jonathan Rojas, Zumba entre otros artistas de la farándula local.

VIDEO RECOMENDADO

Daddy Yankee respalda la gastronomía peruana

El rey del reggaetón, Daddy Yankee, respaldó la gastronomía peruana en plena presentación en el Estadio Nacional de Lima. "La gran comida que tienen ustedes es otro nivel, ustedes lo saben". Además, 'The big boss' mencionó al conocido restaurante 'Mi Barrunto' y al barrio del Callao. (Fuente: Redes sociales)